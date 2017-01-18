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​Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Псковской области возглавил Павел Тельнов

17 Января 2017 - 16:37
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Руководителем Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Псковской области назначен Павел Тельнов. Об этом в понедельник, 16 января, на заседании Администрации Псковской области сообщил губернатор Андрей Турчак.

Глава региона отметил, что Павел Тельнов долгое время работал в органах прокуратуры, следственном управлении, являлся заместителем прежнего руководителя управления Валерия Яковлева и хорошо знает эту работу. «Уверен, что с этой позицией он справится», – резюмировал Андрей Турчак и поздравил Павла Тельнова с назначением.

Ранее Управление по вопросам противодействия коррупции возглавлял Валерий Яковлев. Он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию и стал советником губернатора Псковской области, курирующим антикоррупционную работу, на общественных началах.

Павел Юрьевич Тельнов 1969 года рождения. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальности «юрист». С июня 1998 года по июнь 2008 года проходил службу в прокуратуре Псковской области (помощник прокурора Псковского района, помощник прокурора Порховского района, старший следователь прокуратуры г. Пскова, старший следователь по расследованию особо важных дел прокуратуры области, прокурор Струго-Красненского района, старший помощник прокурора области, первый заместитель прокурора г. Пскова).

С июня 2008 по март 2016 года занимал должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

С марта 2016 года по н. в. – заместитель начальника Управления по вопросам противодействия коррупции.
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