​Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Псковской области возглавил Павел Тельнов

Руководителем Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Псковской области назначен Павел Тельнов. Об этом в понедельник, 16 января, на заседании Администрации Псковской области сообщил губернатор Андрей Турчак.



Глава региона отметил, что Павел Тельнов долгое время работал в органах прокуратуры, следственном управлении, являлся заместителем прежнего руководителя управления Валерия Яковлева и хорошо знает эту работу. «Уверен, что с этой позицией он справится», – резюмировал Андрей Турчак и поздравил Павла Тельнова с назначением.



Ранее Управление по вопросам противодействия коррупции возглавлял Валерий Яковлев. Он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию и стал советником губернатора Псковской области, курирующим антикоррупционную работу, на общественных началах.



Павел Юрьевич Тельнов 1969 года рождения. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальности «юрист». С июня 1998 года по июнь 2008 года проходил службу в прокуратуре Псковской области (помощник прокурора Псковского района, помощник прокурора Порховского района, старший следователь прокуратуры г. Пскова, старший следователь по расследованию особо важных дел прокуратуры области, прокурор Струго-Красненского района, старший помощник прокурора области, первый заместитель прокурора г. Пскова).



С июня 2008 по март 2016 года занимал должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.



С марта 2016 года по н. в. – заместитель начальника Управления по вопросам противодействия коррупции.

