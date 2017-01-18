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До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех поликлиниках Пскова

17 Января 2017 - 15:56
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До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех трех поликлиниках Пскова. Об этом сообщила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

– Такой кабинет уже с лета 2016 года работает в поликлинике № 3 на Индустриальной. До 1 марта такие кабинеты будут организованы в первой и второй поликлиниках, – пояснила главврач учреждения.

По ее словам, это будут отдельные кабинеты, куда пациенты могут, в случае необходимости, обратиться напрямую – без очереди и регистратуры. «Там по показаниям можно сделать ЭКГ, ввести инъекцию или принять таблетку, чтобы снять болевой синдром, получить назначение на необходимое обследование. Затем пациента отдают под опеку участкового врача», – сказала Галина Неваленная.

Открытие кабинетов неотложной помощи, по ее словам, позволит решить вопрос вынужденного ожидания в очереди тех, кому действительно плохо. На данный момент есть трудности в комплектовании кабинетов неотложной помощи специалистами. «Но к 1 марта мы планируем все вопросы решить, в том числе и в плане ремонта, чтобы начать с чистого, красивого листа», – заключила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».
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