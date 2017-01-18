Бункер немецкого коменданта хотят восстановить в Великих Луках
17 Января 2017 - 15:02Главная → Хроника дня
В Великих Луках активисты хотят восстановить бункер фон Засса как памятник военной истории. В городе стартовали мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эту операцию советских войск в январе сорок третьего года историки называют «малым Сталинградом» - настолько ожесточенные и кровопролитные здесь шли бои. Особое место занимал захват непреступного бункера, в котором укрылся комендант города Эдуард фон Засс.
Бункер стал для фашистов последним укрытием во время освобождения Великих Лук. Предложение сдаться барон фон Засс сначала отклонил. Не подействовал и заряд взрывчатки весом в 700 килограммов, который пробил большое отверстие в бетонной стене. Но прошла ночь, и командир немецкого гарнизона вышел с поднятыми руками. Так уж случилось, что немца с эстонскими корнями Эдуарда фон Засса пленил командир эстонской дивизии Эдуард Лемминг. Узнав об этом, барон удивился.
Он считал, что все эстонцы воюют против русских. В 1946 году по решению суда фон Засс и несколько немецких офицеров были публично повешены.
Как сообщает ГТРК «Псков», восстановление бункера - прежде всего память о героях-освободителях. Ведь в случае успеха Гитлер обещал переименовать Великие Луки в Зассбург, в честь немецкого коменданта. Но полностью разрушенный фашистами город сохранил свое древнее имя.
Бункер стал для фашистов последним укрытием во время освобождения Великих Лук. Предложение сдаться барон фон Засс сначала отклонил. Не подействовал и заряд взрывчатки весом в 700 килограммов, который пробил большое отверстие в бетонной стене. Но прошла ночь, и командир немецкого гарнизона вышел с поднятыми руками. Так уж случилось, что немца с эстонскими корнями Эдуарда фон Засса пленил командир эстонской дивизии Эдуард Лемминг. Узнав об этом, барон удивился.
Он считал, что все эстонцы воюют против русских. В 1946 году по решению суда фон Засс и несколько немецких офицеров были публично повешены.
Как сообщает ГТРК «Псков», восстановление бункера - прежде всего память о героях-освободителях. Ведь в случае успеха Гитлер обещал переименовать Великие Луки в Зассбург, в честь немецкого коменданта. Но полностью разрушенный фашистами город сохранил свое древнее имя.
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