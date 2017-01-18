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Бункер немецкого коменданта хотят восстановить в Великих Луках

17 Января 2017 - 15:02
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В Великих Луках активисты хотят восстановить бункер фон Засса как памятник военной истории. В городе стартовали мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эту операцию советских войск в январе сорок третьего года историки называют «малым Сталинградом» - настолько ожесточенные и кровопролитные здесь шли бои. Особое место занимал захват непреступного бункера, в котором укрылся комендант города Эдуард фон Засс.

Бункер стал для фашистов последним укрытием во время освобождения Великих Лук. Предложение сдаться барон фон Засс сначала отклонил. Не подействовал и заряд взрывчатки весом в 700 килограммов, который пробил большое отверстие в бетонной стене. Но прошла ночь, и командир немецкого гарнизона вышел с поднятыми руками. Так уж случилось, что немца с эстонскими корнями Эдуарда фон Засса пленил командир эстонской дивизии Эдуард Лемминг. Узнав об этом, барон удивился.
Он считал, что все эстонцы воюют против русских. В 1946 году по решению суда фон Засс и несколько немецких офицеров были публично повешены.

Как сообщает ГТРК «Псков», восстановление бункера - прежде всего память о героях-освободителях. Ведь в случае успеха Гитлер обещал переименовать Великие Луки в Зассбург, в честь немецкого коменданта. Но полностью разрушенный фашистами город сохранил свое древнее имя.
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