Псковских туристов спасали сотрудники МЧС

Под Тверью и в Республике Беларусь сотрудники МЧС помогали псковским туристам спастись от холода. В Тверской области сломался автобус, на котором из Москвы в Псков ехали туристы - шестьдесят семь человек, среди них десять детей. Температура на улице ниже двадцати пяти градусов. Помогли тверские спасатели. У дороги они организовали мобильный пункт обогрева, в котором и ждали пассажиры подменного автобуса. Путешествие возобновилось через несколько часов. Не оставили в беде людей - пятьдесят четыре человека - и белорусские сотрудники МЧС. У деревни Слаговище на сильном морозе у экскурсионного автобуса отказала пневмосистема. Спасатели и местные власти организовали доставку российских туристов в гостиницу, позже, для поездки домой, им предоставили транспорт.