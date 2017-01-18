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Губернатор побывал в гостях у народного умельца Александра Прокофьева

17 Января 2017 - 13:46
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Андрей Турчак 11 января побывал в гостях у народного умельца, жителя деревни Тулино Пыталовского района Александра Прокофьева.

Пенсионер и губернатор познакомились на областном конкурсе «Ветеранское подворье» в прошлом году. Тогда Александр Прокофьев и пригласил Андрея Турчака к себе в гости.    

Народный умелец показал губернатору и главе администрации Пыталовского района Ларисе Сидорук свою усадьбу, где разместились выполненные из дерева избушка на курьих ножках с Бабой-ягой и свитой, «ветряная мельница», стадо животных с пастухом, лесные звери и птицы, беседка, лавки, скамьи, качалки.

Пенсионер рассказал, что много лет служил в правоохранительных органах, а теперь работает в охране, деревом же занимается в свободное время.

Также Александр Прокофьев угостил гостей чаем с пирогами.
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