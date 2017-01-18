В Псковской области снят запрет выхода населения на лед

С 14 января в Псковской области отменяется запрет выхода населения на лед Чудского, Псковского и Теплого озер. Средняя толщина льда на водоемах составляет 20-25 см, в некоторых местах этот показатель доходит до 30 см, но при этом в МЧС отметили, что на поверхности льда имеются трещины и разломы, и просят граждан соблюдать осторожность.