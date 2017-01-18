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Покупатели «Псковской правды» получат лунный посевной календарь в подарок

17 Января 2017 - 12:19
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Традиционно «Псковская правда» накануне нового дачного сезона публикует лунный посевной календарь. Вновь он станет бесплатным подарком для наших читателей и выйдет в следующем номере «Псковской правды – Вече» от 25 января.

Мы готовим календарь в удобном журнальном формате, который приятно будет листать и взять с собой на дачу, чтобы вы смогли сохранить его на год вперед. Помимо самого календаря, садоводы и огородники найдут в справочнике много полезных советов.

ВНИМАНИЕ! Календарь распространяется только вместе с газетой! Каждый читатель получит его совершенно бесплатно!

Не пропустите сами, расскажите друзьям и соседям!
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