Старейший житель Самолвы выпустил первый сборник стихов

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в четверг, 12 января, побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, 91-летнего жителя деревни Самолва Гдовского района Ивана Яхнова. Поводом для визита стал выход в свет его первого сборника стихов.



Иван Яхнов пишет стихи почти полвека. Свои рукописные строки он раздаривал местным жителям, молодежи, гостям. Идея собрать все стихотворения в единый сборник родилась 22 июня прошлого года во время мероприятий, посвященных 75-летию первых боев на государственной границе в деревне Кобылье Городище.



«Поздравляю вас с выходом книги, с Новым годом и Рождеством! Самое главное – крепкого здоровья, такого же позитивного настроения и оставаться как можно дольше в строю», – пожелал губернатор Андрей Турчак старейшему жителю Самолвы.



В дальнейшем печатное издание Ивана Яхнова будет передано в подразделения областного Погрануправления и в образовательные учреждения региона.



В завершение визита губернатор Андрей Турчак спросил, есть ли у ветерана какие-то поручения, пожелания к областным властям. «Хоть наш век был тяжелый, я всем доволен. Господь меня хранит», – сказал Иван Яхнов и поблагодарил гостей за внимание и поздравления.