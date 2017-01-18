Бассейн в Писковичах начнут ремонтировать весной

О предстоящем ремонте со ссылкой на нового владельца спорткомплекса сообщает ГТРК «Псков». Сейчас рабочие сосредоточены на том, чтобы привести в порядок спортзал и раздевалки. Фактически площадка была полностью переделана: расширена, появился новый пол, современное освещение, запланированы трибуны на восемьдесят мест.



Раздевалки и душевые оборудованы в новом месте. Такая же масштабная работа ждет и бассейн.



– Нужно все срыть и сделать заново, – наметил руководитель спорткомплекса Дмитрий Дмитрюк, – останутся стены и отбитая от плитки чаша бассейна. Все остальное надо вырезать, выбивать и делать все новое и современное, бассейн сам останется без изменений, три дорожки глубоких и одна детская.