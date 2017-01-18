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Минимальный чек признали незаконным

17 Января 2017 - 10:51
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Минимальную сумму чека в 300 рублей ввели в сети магазинов «Светофор» в прошлом году, о чем писала «Псковская правда». Однако покупатели пожаловались в Роспотребнадзор. 

По результатам проверок за выявленные нарушения законодательства о защите прав потребителей юридическое лицо привлечено к административной ответственности, выдано предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Однако хозяйствующим субъектом данное предписание не было исполнено. За неисполнение выданного предписания фирма, владеющая магазинами, вновь привлечена к административной ответственности.

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области направлен иск в защиту интересов неопределенного круга потребителей в Заволожский районный суд Твери. В исковом заявлении в защиту неопределенного круга потребителей Управление Роспотребнадзора по Псковской области требовало признать действия ООО «Торгсервис69», установившего минимальную стоимость покупки, противоправными. Исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме.
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