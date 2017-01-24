24 Января 2017
Псков
-5 .. -7 °C
Великие Луки
-3 .. -5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

ГТРК «Псков» перешла на общемировой формат вещания

24 Января 2017 - 10:24
Главная → Хроника дня
Областное телевидение начало вещание в формате 16:9 – это общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению, принципу, который художники всех времен использовали при создании своих творений.

Зритель будет воспринимать картинку более объемной и более полной. Новшество оценят обладатели современных телевизоров, для них картинка наконец-то будет полной, нужно только выбрать в настройках канала формат 16:9, либо «широкоэкранный».
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка
Весь фото архив

Видео

Актёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в Серёдке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 18 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50