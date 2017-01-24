ГТРК «Псков» перешла на общемировой формат вещания

Областное телевидение начало вещание в формате 16:9 – это общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению, принципу, который художники всех времен использовали при создании своих творений.



Зритель будет воспринимать картинку более объемной и более полной. Новшество оценят обладатели современных телевизоров, для них картинка наконец-то будет полной, нужно только выбрать в настройках канала формат 16:9, либо «широкоэкранный».