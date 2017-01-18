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Более 132 тысяч услуг предоставлено в МФЦ Псковской области в прошлом году

17 Января 2017 - 09:59
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За 2016 год в Многофункциональных центрах (МФЦ) Пскова и районных отделах приема было обработано более 132 тыс. заявлений на предоставление различных госуслуг, сообщил директор регионального учреждения Джамиль Хиндристанский.

Самыми востребованными у заявителей были услуги в сфере миграции, пенсионного обслуживания, социальной защиты населения, а также земельных отношений и природопользования. Всего в перечень предоставляемых услуг на базе центра входит 70 наименований.

В крупнейших городах региона (Псков и Великие Луки) заявителей стали принимать по расширенному графику, в том числе в выходные дни.
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