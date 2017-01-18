Более 132 тысяч услуг предоставлено в МФЦ Псковской области в прошлом году

За 2016 год в Многофункциональных центрах (МФЦ) Пскова и районных отделах приема было обработано более 132 тыс. заявлений на предоставление различных госуслуг, сообщил директор регионального учреждения Джамиль Хиндристанский.



Самыми востребованными у заявителей были услуги в сфере миграции, пенсионного обслуживания, социальной защиты населения, а также земельных отношений и природопользования. Всего в перечень предоставляемых услуг на базе центра входит 70 наименований.



В крупнейших городах региона (Псков и Великие Луки) заявителей стали принимать по расширенному графику, в том числе в выходные дни.