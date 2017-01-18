Детский фонд в Пскове собирает вещи

Очередная благотворительная акция неслучайно стартовала в разгар зимы. По словам представителей Детского фонда, к ним ежедневно поступают просьбы о помощи из многодетных и малообеспеченных семей Псковской области. Дети нуждаются в теплых вещах, необходимо все – брюки, свитера, куртки, сапоги, на мальчиков и девочек от ноля до восемнадцати лет. Помимо детской одежды принимают также все, что может пригодиться семье с детьми, и вещи, которые понадобятся в быту, – шторы, покрывала, постельное белье, посуду.



Все неравнодушные псковичи могут принести вещи в отделение Детского фонда по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2-а.