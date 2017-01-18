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Андрей Турчак вошел в состав правительственного Совета по русскому языку

17 Января 2017 - 09:39
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Губернатор Псковской области Андрей Турчак вошел в новый состав правительственного Совета по русскому языку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В новый состав Совета помимо Турчака вошел еще только один глава субъекта Федерации – губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Возглавляет Совет вице-премьер Ольга Голодец.
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