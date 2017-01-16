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Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года

16 Января 2017 - 09:38
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15 января в Москве начались гастроли театра Николая Коляды. Первым столичные зрители увидели спектакль «Фальшивый купон». Показ этой работы критики называют одним из главных театральных событий этого года в Москве.

После столичных гастролей «Коляда-театр» посетит Псков. Премьерный «Фальшивый купон»покажут 4 февраля на большой сцене Псковского академического театра драмы в рамках XXIVПушкинского фестиваля.


«Коляда-Театр» был создан 10 лет назад. По оценке журнала «Forbes» он входит в десятку лучших театральных коллективов России. Это один из немногих частных отечественных театров, который пользуется таким успехом в России и за рубежом. Театр неоднократно гастролировал во Франции. В Париже спектакль Коляды «Гамлет» был показан девять раз на сцене знаменитого театра «Одеон». Пять раз театр гастролировал в Польше, а также играл спектакли на фестивалях в Румынии, Германии, Греции, Словении и других странах. 

Театр многократно становился участником фестиваля «Золотая Маска», гастролировал в Москве, Петербурге, в Хабаровске, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Магнитогорске. 

Напомним, что «Коляда-театр» открывает XXIV Пушкинский фестиваль. Первой постановкой, которую увидят гости форума, станет «Пиковая дама» по пьесе Николая Коляды. Показ состоится на большой сцене 3 февраля.

Билеты на спектакли можно приобрести на официальном сайте фестиваля и в кассах театра по адресу: улица Пушкина, 13 и Гипермаркете «Империал».

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