Госуслуги станут дешевле

На оформлении паспорта в электронном виде можно сэкономить

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, в соответствии с которыми госуслуги, оформленные в электронном виде, станут дешевле на 30 процентов, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Теперь пользователям Единого портала госуслуг будут предоставлены скидки при оплате госпошлин за получение федеральных услуг. В частности, стоимость госуслуги по оформлению заграничного паспорта для граждан, подавших документы в электронном виде, теперь снизится на треть.

В настоящее время эта услуга является одной из самых популярных в России. Сейчас госпошлина за паспорт нового поколения с биометрическими данными составляет 3,5 тысячи рублей. Если ее размер останется прежним в 2017 году, то скидка может составить чуть больше тысячи рублей для тех, кто подал заявку на оформление паспорта через портал.