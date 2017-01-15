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Госуслуги станут дешевле

15 Января 2017 - 10:20
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На оформлении паспорта в электронном виде можно сэкономить

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе  Российской Федерации, в соответствии с которыми госуслуги, оформленные в электронном виде, станут дешевле на 30 процентов, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

 Теперь пользователям Единого портала госуслуг будут предоставлены скидки при оплате госпошлин за получение федеральных услуг. В частности, стоимость госуслуги по оформлению заграничного паспорта для граждан, подавших документы в электронном виде, теперь снизится на треть.

В настоящее время эта услуга является одной из самых популярных в России. Сейчас госпошлина за паспорт нового поколения  с биометрическими данными составляет 3,5 тысячи рублей. Если ее размер останется прежним в 2017 году, то скидка может составить чуть больше тысячи рублей для тех, кто подал заявку на оформление паспорта через портал.

 

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