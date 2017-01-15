Сегодня ночью тушили пожары в Локнянском и Стругокрасненском районах

Подробности спасатели пока не сообщают.

В 01:05 15 января 2017 года поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: Локнянский район, Михайловская волость, д. Михайлов Погост, сообщает прес-служба МЧС по Псковской области. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека. В 00:18 15 января 2017 года поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Струго-Красненский район, Новосельская волость, д. Вейтлус. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.