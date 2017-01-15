Сегодня обещают небольшой минус и снег

Прогноз погоды на 15 января.

Сегодня, 15 января, синоптики обещают в Пскове -2 градуса мороза и днем может пойти снег. Для зимы погода обычная, но медики дают свои рекомендации метеочувствительным людям с хроническими заболеваниями. Пасмурная и ветреная погода на фоне колебаний атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочными недугами, а также с неустойчивым артериальным давлением. У здоровых людей такие условия не должны вызывать возникновения метеопатических реакций.