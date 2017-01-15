Сегодня обещают небольшой минус и снег
15 Января 2017 - 09:05Главная → Хроника дня
Прогноз погоды на 15 января.
Сегодня, 15 января, синоптики обещают в Пскове -2 градуса мороза и днем может пойти снег. Для зимы погода обычная, но медики дают свои рекомендации метеочувствительным людям с хроническими заболеваниями. Пасмурная и ветреная погода на фоне колебаний атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочными недугами, а также с неустойчивым артериальным давлением. У здоровых людей такие условия не должны вызывать возникновения метеопатических реакций.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
15 Января 2017
- Госуслуги станут дешевле10:20
- Сегодня ночью тушили пожары в Локнянском и Стругокрасненском районах09:25
- Сегодня обещают небольшой минус и снег09:05
- Где в Пскове покататься на коньках?14.01, 11:10
- За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 6 ДТП14.01, 10:53
- 234-й гвардейский полк 76-й дивизии ВДВ проводит День открытых дверей14.01, 10:37
- Где псковичам отдохнуть в субботу?14.01, 10:28
- В субботу в Псковской области ожидается облачная погода и снег14.01, 00:13
- Изменилась дата кастинга в проект театральной мастерской «Гвозди»13.01, 12:22
- Впервые в Пскове состоится лекция известного российского композитора13.01, 12:20
- Почти 700 граммов конопли хранил у себя дома житель Плюссы12.01, 11:48
- Псковичей приглашают в ГКЦ на Рождественский концерт12.01, 11:46
- Сказки для взрослых по Пушкину покажут псковичам12.01, 11:33
- Должники не получат ежемесячное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг12.01, 11:06
- Псковичей приглашают на литературный вечер, посвященный творчеству Льва Малякова11.01, 17:54
- В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело11.01, 17:03
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю11.01, 15:45
- Псковские «Гвозди» объявили набор в новый проект11.01, 11:47
- Спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» покажут дополнительно11.01, 11:44
- Весь январь в псковском гипермаркете будут собирать корм для бездомных животных10.01, 14:54
Лидеры обсуждений
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий
- Записки охотника: Как я победил медведя
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Как изменились законы в 2017 году
- В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
- Появились фотографии людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогодние представления в Ледовом дворце
Фото
Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаВесь фото архив
Видео
Спокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираВесь видео архив