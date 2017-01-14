Где в Пскове покататься на коньках?

Любители лыжных прогулок также могут хорошо провести время в черте города Пскова

Псковичей ждут на четырех катках, расположенных в разных районах города:



- Стадион «747»

Яна Фабрициуса, 18, телефон 669-111

Время работы: с 12.00 до 22.00.

Стоимость катания 50 рублей, прокат 70 рублей/час.



- Каток «Айсберг»

Юбилейная, 67А, телефон 8921-703-81-55

Время работы: 11.00-22.00. Вход - 100 рублей. Прокат коньков - 100 рублей/час.



- Каток на Запсковье

Труда, 40 , телефон 8-921-506-04-60

Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 100 рублей, прокат - 100 рублей.



- Каток на стадионе «Машиностроитель»

Кузнецкая, 25, телефон 73-86-71

Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 50 рублей, прокат - 70 рублей/час.



- Каток в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина

Октябрьский проспект, 34, телефон 73-70-73

Время работы: с 11.00 до 22.00.

Вход - 80 рублей, прокат - 80 рублей.



Любители лыж могут отправиться на спортивную базу в Корытово. Она открыта с 10:00 до 18:00. Прокат лыж обойдется в 200 рублей за час.

