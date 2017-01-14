Где в Пскове покататься на коньках?
14 Января 2017 - 11:10Главная → Хроника дня
Любители лыжных прогулок также могут хорошо провести время в черте города Пскова
Псковичей ждут на четырех катках, расположенных в разных районах города:
- Стадион «747»
Яна Фабрициуса, 18, телефон 669-111
Время работы: с 12.00 до 22.00.
Стоимость катания 50 рублей, прокат 70 рублей/час.
- Каток «Айсберг»
Юбилейная, 67А, телефон 8921-703-81-55
Время работы: 11.00-22.00. Вход - 100 рублей. Прокат коньков - 100 рублей/час.
- Каток на Запсковье
Труда, 40 , телефон 8-921-506-04-60
Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 100 рублей, прокат - 100 рублей.
- Каток на стадионе «Машиностроитель»
Кузнецкая, 25, телефон 73-86-71
Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 50 рублей, прокат - 70 рублей/час.
- Каток в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина
Октябрьский проспект, 34, телефон 73-70-73
Время работы: с 11.00 до 22.00.
Вход - 80 рублей, прокат - 80 рублей.
Любители лыж могут отправиться на спортивную базу в Корытово. Она открыта с 10:00 до 18:00. Прокат лыж обойдется в 200 рублей за час.
- Стадион «747»
Яна Фабрициуса, 18, телефон 669-111
Время работы: с 12.00 до 22.00.
Стоимость катания 50 рублей, прокат 70 рублей/час.
- Каток «Айсберг»
Юбилейная, 67А, телефон 8921-703-81-55
Время работы: 11.00-22.00. Вход - 100 рублей. Прокат коньков - 100 рублей/час.
- Каток на Запсковье
Труда, 40 , телефон 8-921-506-04-60
Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 100 рублей, прокат - 100 рублей.
- Каток на стадионе «Машиностроитель»
Кузнецкая, 25, телефон 73-86-71
Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 50 рублей, прокат - 70 рублей/час.
- Каток в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина
Октябрьский проспект, 34, телефон 73-70-73
Время работы: с 11.00 до 22.00.
Вход - 80 рублей, прокат - 80 рублей.
Любители лыж могут отправиться на спортивную базу в Корытово. Она открыта с 10:00 до 18:00. Прокат лыж обойдется в 200 рублей за час.
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