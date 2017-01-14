14 Января 2017
Псков
 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Где в Пскове покататься на коньках?

14 Января 2017 - 11:10
Главная → Хроника дня
Любители лыжных прогулок также могут хорошо провести время в черте города Пскова
Псковичей ждут на четырех катках, расположенных в разных районах города:

- Стадион «747»
Яна Фабрициуса, 18, телефон 669-111
Время работы: с 12.00 до 22.00.
Стоимость катания 50 рублей, прокат 70 рублей/час.

- Каток «Айсберг»
Юбилейная, 67А, телефон 8921-703-81-55
Время работы: 11.00-22.00. Вход - 100 рублей. Прокат коньков - 100 рублей/час.

- Каток на Запсковье
Труда, 40 , телефон 8-921-506-04-60
Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 100 рублей, прокат - 100 рублей.

- Каток на стадионе «Машиностроитель»
Кузнецкая, 25, телефон 73-86-71
Время работы: с 12.00 до 22.00. Вход - 50 рублей, прокат - 70 рублей/час.

- Каток в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина
Октябрьский проспект, 34, телефон 73-70-73
Время работы: с 11.00 до 22.00.
Вход - 80 рублей, прокат - 80 рублей.

Любители лыж могут отправиться на спортивную базу в Корытово. Она открыта с 10:00 до 18:00. Прокат лыж обойдется в 200 рублей за час.
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолёта
Весь фото архив

Видео

Спокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажира
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 11 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50