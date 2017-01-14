За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 6 ДТП

Одиннадцать человек получили травмы

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 396 нарушений Правил дорожного движения.



Всего в органы внутренних дел Псковской области поступило 53 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 18 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 26 преступлений. Среди них 5 краж чужого имущества.

