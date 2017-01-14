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234-й гвардейский полк 76-й дивизии ВДВ проводит День открытых дверей

14 Января 2017 - 10:37
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Мероприятие посвящено 91-ю годовщине со дня образования полка
14 января 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова III степени полк имени Александра Невского проводит День открытых дверей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в программе - обзорная экскурсия, которая включает смотр вооружения и военной техники, посещение комнаты Боевой славы и расположений полка. Мероприятие проходит до 13.00.
 
Отметим, что  234-й гвардейский десантно-штурмовой полк имени Александра Невского отмечает 91-ю годовщину со дня образования. 13 января от имени главы Пскова, депутатов Псковской городской Думы и администрации города  гвардейцев с праздником поздравил депутат Псковской городской Думы, гвардии полковник запаса, почетный ветеран дивизии Владимир Воробьев.
«Псковичи гордятся тем, - сказал он, - что в нашем городе в составе легендарной 76-й дивизии ВДВ дислоцируется полк, десантники которого вписали яркую страницу в ратную летопись нашего Отечества. На вас смотрит молодежь Пскова и готова пополнить ваши ряды». От имени горожан он поблагодарил десантников за мирное небо и пожелал доброго здоровья, успехов в боевой подготовке, покоя и благополучия в семьях».
Командир полка, гвардии подполковник Иван Великоцкий подчеркнул, что по итогам 2016 года 234-й полк стал лучшим десантно-штурмовым полком ВДВ: «Нынешние воины-черноморцы продолжают славный путь своих предшественников – в полку служили 33 Героя Советского Союза и 8 Героев России».
Десантников также поздравили: представители командования 76-й дивизии ВДВ, настоятель воинского храма святого Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор, ветеран полка Владимир Тараканов. Затем состоялось награждение лучших военнослужащих и вручение очередных воинских званий. Праздник продолжился концертом.
 
 
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