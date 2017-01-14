Где псковичам отдохнуть в субботу?

Афиша развлечений на 14 января

Кино Кинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).



По 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссер: Константин Феоктистов.



По 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссер: Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.



С 12 по 25 января: «2+1» (12+) Комедия, драма. Режиссер: Хьюго Желен. В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис.



С 12 по 25 января: «Почему он?» (16+) Комедия. Режиссер: Джон Гамбург («Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами 1,2»). В ролях: Зои Дойч, Брайан Крэнстон, Джеймс Франко, Адам Дивайн, Меган Маллалли, Кигэн-Майкл Ки, Кейси Уилсон, Зак Перлман, Эндрю Рэннеллс.



С 12 по 25 января: «Не стучи дважды» (16+) Мистический триллер, ужасы. Режиссер: Карадог В. Джеймс. В ролях: Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран, Джордан Болджер, Ричард Милан, Пунех Хаджимохаммади, Селин Эванс, Гэбриел Тримбл, Каллум Гриффитс.



С 26 января по 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссёр: Фёдор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.

Кинотеатр «Мираж» (Псков, ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской дивизии, 19)

«Без тормозов» (16+) Комедия. Режиссер: Николас Бенаму. В главных ролях: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай, Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар.



«Закон ночи» (18+) Драма, криминал. Режиссер: Бен Аффлек. В главных ролях: Зои Салдана, Бен Аффлек, Крис Салливан, Скотт Иствуд, Эль Фаннинг, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Титус Уэлливер, Крис Мессина.



«Не стучи дважды» (18+) Ужасы. Режиссер: Карадог В. Джеймс. В главных ролях: Кэти Сакхофф, Хавьер Ботет, Люси Бойнтон, Ник Моран, Джордан Болджер, Пунех Хаджимохаммади, Ричард Милан, Гэбриел Тримбл, Меган Пурвис, Каллум Гриффитс.



«Почему он?» (18+) Комедия. Режиссер: Джон Гамбург. В главных ролях: Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Седрик «Развлекатель», Боб Стефенсон, Брайан Крэнстон, Меган Маллалли, Зак Перлман, Гриффин Глюк, Джи Янг Хань.



«Ла-Ла Ленд» (16+) Комедия, мелодрама, драма, мюзикл. Режиссер: Дэмьен Шазелл. В главных ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон, Синда Адамс, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт.



«По млечному пути». (12+) Драма. Режиссер: Эмир Кустурица. В главных ролях: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Слобода Мичалович, Мики Манойлович, Байрам Севердзан, Зоран Цвиянович, Мария Даркина, Давор Янжич, Петар Мирчевски



«Пассажиры» (16+). Фантастика, приключения, мелодрама, драма. Режиссер: Мортен Тильдум. В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Джейми Соричелли, Аврора Перрино, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс.



«Кредо убийцы» (16+) Боевик, фантастика, приключения, фэнтези. Режиссер: Джастин Курзель. В главных ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис.



«Монстр-траки» (6+) Комедия, боевик, фантастика, семейный. Режиссер: Крис Уэдж. В главных ролях: Джейн Леви, Лукас Тилл, Роб Лоу, Эми Райан, Томас Леннон, Дэнни Гловер, Барри Пеппер, Фрэнк Уэйли, Холт МакКэллани, Алийа О’Брайен.



«2+1» (16+) Комедия, драма. Режиссер: Хьюго Желен. В главных ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид.

«Викинг» (18+) Историческая драма. Режиссер: Андрей Кравчук. В главных ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр.



«Снежная королева 3. Огонь и лед» (6+). Мультфильм. Режиссер: Алексей Цицилин. В главных ролях: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков.



«Три богатыря и Морской царь» ( 6+). Жанр, комедия, приключения, мультфильм. Режиссер: Константин Феоктистов. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова.

«Елки 5» (6+). Комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина.



Приглашение О.С.П. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», (Сиреневый б-р, 3).



По 19 января - Праздничная программа «Новогоднее волшебство в библиотеке». В программе: познавательные истории, презентации книг, мастер-классы.



По 21 января - Художественная выставка «Сказочный карнавал». Выставка работ сказочной тематики студентов Псковского политехнического колледжа к Новому году и Рождеству.



По 15 января - «Вместе с книгой в новый год». На выставке представлены книжки-игрушки, книжки-картинки, художественная литература: стихи и проза новогодней тематики.

Выставка Псковский музей-заповедник



До 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник) - «XPLACE 60 минут будущего» (6+). Выставка, переворачивающая мир с ног на голову.



Галерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).



По 22 января - «...Если ангел объектива. Под крыло твой мир берет...» (6+). Название новой фотовыставки – цитата из стихотворения Арсения Тарковского. Экспозиция составлена из новых работ Светланы Гавриловой. Ключевым словом к своим работам Светлана считает «Состояние». Если состояние природы совпадает с ее собственным, она идет и снимает. Если состояние души в гармонии с окружающим – снимает натюрморты. А от общения с интересным человеком возникает то единственное Состояние, когда фотохудожник погружается в съемку и обо всем остальном забывает напрочь...



Псковский музей-заповедник (Псков, ул. Некрасова, 7, второй этаж; тел. (8112) 66-33-11)



До конца января - «Новогодняя открытка» (6+) от Псковского музея-заповедника. В постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылась новогодняя мини-выставка. В отдельной витрине представлены новогодние открытки и елочные игрушки военной поры. На новой мини-выставке, прежде всего, собраны новогодние открытки военных лет, а точнее, увеличенные копии этих открыток – трогательные, юмористические, искренние. Размещены подлинные новогодние игрушки из блокадного Ленинграда и фотографии, подтверждающие, что осажденные ленинградцы и в блокаду праздновали Новый год.



Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2; тел. (8112) 72-84-06).



«Пушкинский Заповедник в работах современных художников. Энгель Насибулин». Выставка графики из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



По 15 января - «Под Вифлеемской звездой. Символы христианства». На выставке представлены книги об азах православия, о символике и устройстве православного храма, о толкованиях символов веры, рождественские сказания, притчи, а также предметы церковного быта из фондов музея и библиотеки воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского. (Справки по тел. +7 8112 72-84-01, +7 8112 62-14-62).



Выставочный зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10).



По 31 января - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима». Традиционная ежегодная предновогодняя и предрождественская выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Псковской области. В выставке участвуют мастера из 10 районов области. Представлены традиционные псковские ремесла: ткачество, вышивка, лоскут, гобелен, народная и авторская игрушка, народный и современный костюм, различные виды вязания, резьба и роспись по дереву, обработка бересты, плетение из природных материалов, керамика, изделия и украшения из камня, бисера, стекла, металла.



Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел).



Постоянно действующая выставка - «Мастера народного творчества Псковской области». На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.



Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некрасова, тел.: 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95).



«Добрые друзья детства». Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской. Музей Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39; тел. 8(81148) 96-602).



Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.



«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.



«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.



Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работ

А.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)



«Лавка купца Шведова». Традиционные ремесла Изборска (дом купца Шведова).



Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.



! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.



Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.



Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6; тел. 8 (81148) 2-30-77).



Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.



Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.



Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкиногорский р-н, пос. Пушкинские Горы, бул. С.С. Гейченко, 1, тел.: 8 (81146) 2-23-21).



Научно-культурный центр (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Первая встреча» (из новых поступлений в фонды Пушкинского Заповедника); «Божий дар» – эскизы к анимационному фильму (художник Игорь Шаймарданов); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея.



Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Пером рисуя Пушкина…» – графика Вячеслава Михайлова (из фондов Псковского музея-заповедника); «Хранители Михайловского» (из фондов музея).



Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».



Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.



Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.



