В субботу в Псковской области ожидается облачная погода и снег
14 Января 2017 - 00:13Главная → Хроника дня
Сегодня, 14 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Как сообщает сайт регионального управления МЧС России, температура по области будет ночью -5C…0С, днем -3C…+2С. Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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