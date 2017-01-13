Изменилась дата кастинга в проект театральной мастерской «Гвозди»
По многочисленным просьбам участников организаторы приняли решение перенести дату кастинга. Отборочный тур в новый театральный проект мастерской «Гвозди» состоится не 28-го января, а 29-го (воскресенье).
Если ты мечтаешь играть на сцене театра, тогда записывайся и приходи на кастинг. Отборы будут проходить в Театрально-конце
Премьера проекта состоится этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».
Подробности и запись на кастинг по телефону: 8 (911) 3957763.
Театральная мастерская «Гвозди» работает на базе ТКД с 2015 года. На ее счету уже две серьезные работы – спектакль «Вот это вещь!», премьера которого прошла на большой сцене драмтеатра, и постановка «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», которую зрители увидели на малой сцене в ноябре 2016 года.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Изменилась дата кастинга в проект театральной мастерской «Гвозди»12:22
- Впервые в Пскове состоится лекция известного российского композитора12:20
- Почти 700 граммов конопли хранил у себя дома житель Плюссы12.01, 11:48
- Псковичей приглашают в ГКЦ на Рождественский концерт12.01, 11:46
- Сказки для взрослых по Пушкину покажут псковичам12.01, 11:33
- Должники не получат ежемесячное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг12.01, 11:06
- Псковичей приглашают на литературный вечер, посвященный творчеству Льва Малякова11.01, 17:54
- В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело11.01, 17:03
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю11.01, 15:45
- Псковские «Гвозди» объявили набор в новый проект11.01, 11:47
- Спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» покажут дополнительно11.01, 11:44
- Весь январь в псковском гипермаркете будут собирать корм для бездомных животных10.01, 14:54
- В Бежаницах открыли хоккейную площадку10.01, 12:58
- Псков приобрел сцену за три миллиона рублей10.01, 12:27
- Полицейские опубликовали фото и приметы пропавшего Павла Каменева10.01, 12:19
- У нового перинатального центра будет своя эмблема10.01, 11:47
- Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится 4 февраля10.01, 11:44
- Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду10.01, 11:09
- 2100 жалоб от горожан поступило в праздники10.01, 10:47
- Региональный маткапитал можно использовать во благо детей-инвалидов10.01, 10:40
Лидеры обсуждений
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий
- Записки охотника: Как я победил медведя
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
- Как изменились законы в 2017 году