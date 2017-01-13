Изменилась дата кастинга в проект театральной мастерской «Гвозди»

По многочисленным просьбам участников организаторы приняли решение перенести дату кастинга. Отборочный тур в новый театральный проект мастерской «Гвозди» состоится не 28-го января, а 29-го (воскресенье).

Если ты мечтаешь играть на сцене театра, тогда записывайся и приходи на кастинг. Отборы будут проходить в Театрально-конце ртной дирекции. К участию приглашаются ребята от 8 до 18 лет.



Премьера проекта состоится этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».

Подробности и запись на кастинг по телефону: 8 (911) 3957763.

Театральная мастерская «Гвозди» работает на базе ТКД с 2015 года. На ее счету уже две серьезные работы – спектакль «Вот это вещь!», премьера которого прошла на большой сцене драмтеатра, и постановка «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», которую зрители увидели на малой сцене в ноябре 2016 года.