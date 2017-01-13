Впервые в Пскове состоится лекция известного российского композитора
Александр Маноцков расскажет о природе трагического в музыке и театре. Мероприятие пройдет в рамках конференции «Литургия и театр», которая будет проводится с 10 по 11 февраля на XXIV Пушкинском театральном фестивале.
Александр Маноцков - автор инструментальных и вокальных сочинений, которые исполняются в России и за рубежом. Произведения Маноцкова входят в репертуар Московского ансамбля современной музыки, ансамбля Opus Posth Татьяны Гринденко, ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрея Котова, ансамбля N'Caged Арины Зверевой и многих других.
Маноцков - дважды лауреат премии имени Таривердиева и фестиваля «Кинотавр» в 2011 и 2012 годах. Автор партитур к музыкальным спектаклям в ведущих театрах России и зарубежья, в том числе партитуры к фантастической опере «Снегурочка» новосибирского театра «Старый дом» (Номинант премии «Золотая маска»), показ которой состоится на Пушкинском фестивале 7 февраля.
Автор нескольких опер, среди которых «Гвидон» (лауреат премии «Золотая маска») в театре ШДИ, «Золотое», созданная по заказу фестиваля «Золотая Маска» для оперного театра имени Станиславского в 2009 году. Haugtussa (Rogaland Teater, Ставангер, Норвегия, 2011 год), The Four Quartets (E.O'Neill Centre, США, 2012 год), «Страсти по Никодиму» («Платформа», 2013 год), «Бойе» (Красноярск, Музей современного искусства, 2013 год), «Титий Безупречный» для Камерного музыкального театра имени Покровского, премьера которого состоялась в марте 2015 года.
Сегодня Маноцков также работает в области пространственных инсталляций и музыкальных действ site-specific. В частности, «Возвращение Доха», произведение для исполнения на движущихся судах, созданное по заказу Азиатско-Тихооке
Отметим, что гости фестиваля смогут посетить не только лекцию Александра Маноцкова. В рамках программы состоится «Пещное действо» в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», в составе которого выступит Маноцков. Билеты скоро поступят в продажу.
Напомним, что билеты на показ оперы «Снегурочка», где маэстро выступает в качестве композитора, уже доступны на сайте и в кассе театра.
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