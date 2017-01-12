Почти 700 граммов конопли хранил у себя дома житель Плюссы
12 Января 2017 - 11:48Главная → Хроника дня
Плюсские полицейские изъяли у местного жителя почти 700 граммов конопли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в деревне Которск Плюсского района полицейские изъяли у безработного, ранее судимого 38-летнего мужчины 686 граммов конопли, что является крупным размером.
Коноплю обнаружили в доме по месту его жительства. Гражданин пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.
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