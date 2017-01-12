Псковичей приглашают в ГКЦ на Рождественский концерт

12 января в 18:00 в Городском культурном центре Пскова состоится концерт, завершающий череду мероприятий Рождественского фестиваля, организаторами которого являются Псковский городской молодежный центр, Управление культуры Администрации Пскова и муниципальное предприятие «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Перед зрителями выступят молодежные коллективы города, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, будут объявлены победители конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества, который проходил в декабре. В нем приняли участие более 10 учреждений города и 15 индивидуальных мастеров. Всего на конкурс было выставлено 90 работ в разных техниках исполнения. Все собранные за время Рождественского фестиваля денежные средства будут переданы маме трехлетней Дианы Мищенковой. У девочки сложное генетическое заболевание, организм не способен расщеплять белок, и для полноценной жизни малышке необходимо специальное питание.

