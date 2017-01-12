Должники не получат ежемесячное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг

Начиная с этого года гражданам, имеющим задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, будет отказано в выплате соответствующего ежемесячного пособия. Власти считают, это позволит дисциплинировать не только льготников, но и другие категории граждан.



На сегодняшний день в области зарегистрировано более 7 000 получателей ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и ЖКУ.



Сведения о наличии либо отсутствии задолженности будут запрашиваться в рамках межведомственной работы управления.

Справка Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется при условии, что расходы гражданина на коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю в расходах семьи.

