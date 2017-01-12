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Должники не получат ежемесячное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг

12 Января 2017 - 11:06
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Начиная с этого года гражданам, имеющим задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, будет отказано в выплате соответствующего ежемесячного пособия. Власти считают, это позволит дисциплинировать не только льготников, но и другие категории граждан. 

На сегодняшний день в области зарегистрировано более 7 000 получателей ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и ЖКУ.

Сведения о наличии либо отсутствии задолженности будут запрашиваться в рамках межведомственной работы управления.
 

Справка

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется при условии, что расходы гражданина на коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю в расходах семьи.
Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
12 Января 2017 - 15:53
Эти выплаты и так регулярно задерживают. Вне зависимости наличия задолженности.
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