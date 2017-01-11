Псковские «Гвозди» объявили набор в новый проект

Если тебе от 8 до 18 лет, и ты мечтаешь играть на сцене театра, тогда записывайся и приходи на кастинг. Отборочный тур пройдет 28 января в Театрально-конце ртной дирекции.

Премьера проекта состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».



Подробнее о проекте и запись на кастинг по телефону: 8 (911) 3957763.

Напомним, что театральная мастерская «Гвозди» работает на базе ТКД с 2015 года. На ее счету уже две серьезные работы – спектакль «Вот это вещь!», премьера которого прошла на большой сцене драмтеатра.

А также премьера постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», которую зрители увидели на малой сцене совсем недавно - в ноябре 2016 года.

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова, и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.