11 Января 2017
Псков
-6 .. -8 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Псковские «Гвозди» объявили набор в новый проект

11 Января 2017 - 11:47
Главная → Хроника дня

Если тебе от 8 до 18 лет, и ты мечтаешь играть на сцене театра, тогда записывайся и приходи на кастинг. Отборочный тур пройдет 28 января в Театрально-концертной дирекции.

Премьера проекта состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».


Подробнее о проекте и запись на кастинг по телефону: 8 (911) 3957763.

Напомним, что театральная мастерская «Гвозди» работает на базе ТКД с 2015 года. На ее счету уже две серьезные работы – спектакль «Вот это вещь!», премьера которого прошла на большой сцене драмтеатра.

А также премьера постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», которую зрители увидели на малой сцене совсем недавно - в ноябре 2016 года.

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова, и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолёта
Весь фото архив

Видео

Спокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажира
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 11 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50