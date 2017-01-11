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Спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» покажут дополнительно

11 Января 2017 - 11:44
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На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш», показ которого состоится 5 февраля, почти все билеты проданы. Поэтому, по вашим многочисленным просьбам, в рамках фестиваля пройдет дополнительный показ постановки. Спектакль состоится 11 февраля в 20:00 на малой сцене. Билеты уже в продаже! Напоминаем, что это малая сцена и мест не так много, поэтому поспешите. Билеты можно приобрети на официальном сайте фестиваля, кассах театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже.


«Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» - забавная лирическая комедия от режиссера Бориса Бирмана, которая поставлена по рассказам хорошей компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал даёт возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, не только пошутить и «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи. 

Не пропустите главное театральное событие года! Станьте участником XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

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