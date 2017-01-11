Спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» покажут дополнительно
На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинП
«Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинП
Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал даёт возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, не только пошутить и «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи.
Не пропустите главное театральное событие года! Станьте участником XXIV Пушкинского театрального фестиваля.
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