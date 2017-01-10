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Весь январь в псковском гипермаркете будут собирать корм для бездомных животных

10 Января 2017 - 14:54
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В Пскове продолжается акция «Спасибо, что накормили!»
До конца января в магазине «Пчелка» (ГП Империал, ул. Коммунальная 41) будет стоять кормовой ящик, в который любой желающий сможет положить товары для жителей приюта «Лесопилка». Это могут быть: крупы, консервы, паучи, сухой корм и тому подобное.


Также вы можете опустить в ящик всегда нужные хозяйственные принадлежности: мешки для мусора, моющие средства, перчатки, бумажные полотенца, железные мочалки, гибки и прочее.

Зоозащитники сообщили «Псковской правде», что первый большой мешок с подарками для приютских животных уже снят. В нем, кроме еды, оказались 920 рублей, на которые тут же был закуплен рис.

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» благодарит всех участников акции за возможность сытно жить, подаренную питомцам «Лесопилки».
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