Весь январь в псковском гипермаркете будут собирать корм для бездомных животных

В Пскове продолжается акция «Спасибо, что накормили!»

До конца января в магазине «Пчелка» (ГП Империал, ул. Коммунальная 41) будет стоять кормовой ящик, в который любой желающий сможет положить товары для жителей приюта «Лесопилка». Это могут быть: крупы, консервы, паучи, сухой корм и тому подобное.Также вы можете опустить в ящик всегда нужные хозяйственные принадлежности: мешки для мусора, моющие средства, перчатки, бумажные полотенца, железные мочалки, гибки и прочее.Зоозащитники сообщили «Псковской правде», что первый большой мешок с подарками для приютских животных уже снят. В нем, кроме еды, оказались 920 рублей, на которые тут же был закуплен рис.Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» благодарит всех участников акции за возможность сытно жить, подаренную питомцам «Лесопилки».