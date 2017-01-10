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Весь январь в псковском гипермаркете будут собирать корм для бездомных животных
10 Января 2017 - 14:54Главная → Хроника дня
В Пскове продолжается акция «Спасибо, что накормили!»
До конца января в магазине «Пчелка» (ГП Империал, ул. Коммунальная 41) будет стоять кормовой ящик, в который любой желающий сможет положить товары для жителей приюта «Лесопилка». Это могут быть: крупы, консервы, паучи, сухой корм и тому подобное.
Также вы можете опустить в ящик всегда нужные хозяйственные принадлежности: мешки для мусора, моющие средства, перчатки, бумажные полотенца, железные мочалки, гибки и прочее.
Зоозащитники сообщили «Псковской правде», что первый большой мешок с подарками для приютских животных уже снят. В нем, кроме еды, оказались 920 рублей, на которые тут же был закуплен рис.
Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» благодарит всех участников акции за возможность сытно жить, подаренную питомцам «Лесопилки».
Также вы можете опустить в ящик всегда нужные хозяйственные принадлежности: мешки для мусора, моющие средства, перчатки, бумажные полотенца, железные мочалки, гибки и прочее.
Зоозащитники сообщили «Псковской правде», что первый большой мешок с подарками для приютских животных уже снят. В нем, кроме еды, оказались 920 рублей, на которые тут же был закуплен рис.
Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» благодарит всех участников акции за возможность сытно жить, подаренную питомцам «Лесопилки».
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