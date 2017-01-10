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Полицейские опубликовали фото и приметы пропавшего Павла Каменева

10 Января 2017 - 12:19
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Разыскивается Каменев Павел Александрович, 1971 года рождения, житель областного центра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, с 24 октября текущего года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Павел Каменев.
 

Приметы

На вид 45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы чёрные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой.
 

Был одет

Бейсболка чёрная, красный пуховик с капюшоном, чёрная кофта- толстовка с капюшоном, джинсы светло-синие с эффектом потёртости, ботинки коричневые замшевые. При нем был чёрный рюкзак.

 

Куда звонить

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении П.А.Каменева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-53, 911-351-26-80, 70-14-99 или 02.
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