Полицейские опубликовали фото и приметы пропавшего Павла Каменева

Разыскивается Каменев Павел Александрович, 1971 года рождения, житель областного центра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, с 24 октября текущего года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Павел Каменев.



Приметы

Был одет

На вид 45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы чёрные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой.Бейсболка чёрная, красный пуховик с капюшоном, чёрная кофта- толстовка с капюшоном, джинсы светло-синие с эффектом потёртости, ботинки коричневые замшевые. При нем был чёрный рюкзак.

Куда звонить

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении П.А.Каменева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-53, 911-351-26-80, 70-14-99 или 02.