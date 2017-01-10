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Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится 4 февраля

10 Января 2017 - 11:44
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4 и 6 февраля в 19:00 на малой сцене Псковского академического театра имени А.С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пиковая дама».

Постановка создана в жанре драматической мистификации.

«Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.

В роли графини – заслуженная артистка России Мирра Александровна Горская, старейшая актриса театра. Мирра Александровна в труппе с 1949 года. Отметим, что в этом году она отметит свое 90-летие. 

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем! Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.

Режиссёр – Юрий Печенежский (Москва). Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут. Для аудитории старше 12-ти лет.
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