Премьера спектакля «Пиковая дама» состоится 4 февраля

4 и 6 февраля в 19:00 на малой сцене Псковского академического театра имени А.С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пиковая дама».



Постановка создана в жанре драматической мистификации.



«Пиковая дама» Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.



В роли графини – заслуженная артистка России Мирра Александровна Горская, старейшая актриса театра. Мирра Александровна в труппе с 1949 года. Отметим, что в этом году она отметит свое 90-летие.



Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем! Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум.



Режиссёр – Юрий Печенежский (Москва). Продолжительност ь спектакля - 1 час 30 минут. Для аудитории старше 12-ти лет.