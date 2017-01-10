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​Региональный маткапитал можно использовать во благо детей-инвалидов

10 Января 2017 - 10:40
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В Псковской области изменили порядок предоставления регионального материнского капитала. В перечень направлений использования регионального маткапитала включили расходование его средств на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В связи с этим положение дополнили перечнем необходимых документов и порядком перечисления средств на приобретение указанных товаров и услуг. Изменения охватят около 20 % получателей этой меры соцподдержки.
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