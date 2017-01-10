​Региональный маткапитал можно использовать во благо детей-инвалидов

В Псковской области изменили порядок предоставления регионального материнского капитала. В перечень направлений использования регионального маткапитала включили расходование его средств на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.



В связи с этим положение дополнили перечнем необходимых документов и порядком перечисления средств на приобретение указанных товаров и услуг. Изменения охватят около 20 % получателей этой меры соцподдержки.