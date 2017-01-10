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​В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ

10 Января 2017 - 10:22
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Теперь голубое топливо есть в тридцати индивидуальных жилых домах, в которых проживает порядка 100 человек.

По словам первого заместителя главы Новосокольнического района Николая Зверева, с появлением в домах газа изменится уклад деревенской жизни, так как раньше жители использовали дрова и уголь для подогрева воды и отопления жилья. 

– От угля много мусора, от дров – опилки, и это лишняя работа для хозяев по их заготовке. А с газом таких проблем нет, и он в десять раз эффективнее. Жители деревни очень рады и счастливы, – рассказал Николай Зверев.

Решение о выделении денежных средств Новосокольнического района на газификацию дер. Бор принял губернатор Псковской области Андрей Турчак по обращению администрации муниципального образования и местных жителей. Размер вложений составил более 5 млн рублей. Строительством распределительных газопроводов, газопроводов-вводов в жилые дома и внутридомовых газовых сетей занималась великолукская компания ООО «НефтеГазСтрой».

Всего в деревне Бор около 140 домовладений. В дальнейшем планируется разработать проект для подведения газа в остальные дома.
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