​В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ

Теперь голубое топливо есть в тридцати индивидуальных жилых домах, в которых проживает порядка 100 человек.



По словам первого заместителя главы Новосокольнического района Николая Зверева, с появлением в домах газа изменится уклад деревенской жизни, так как раньше жители использовали дрова и уголь для подогрева воды и отопления жилья.



– От угля много мусора, от дров – опилки, и это лишняя работа для хозяев по их заготовке. А с газом таких проблем нет, и он в десять раз эффективнее. Жители деревни очень рады и счастливы, – рассказал Николай Зверев.



Решение о выделении денежных средств Новосокольнического района на газификацию дер. Бор принял губернатор Псковской области Андрей Турчак по обращению администрации муниципального образования и местных жителей. Размер вложений составил более 5 млн рублей. Строительством распределительных газопроводов, газопроводов-вводов в жилые дома и внутридомовых газовых сетей занималась великолукская компания ООО «НефтеГазСтрой».



Всего в деревне Бор около 140 домовладений. В дальнейшем планируется разработать проект для подведения газа в остальные дома.