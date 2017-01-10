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Ранее судимая порезала своего собутыльника в Великих Луках

10 Января 2017 - 09:42
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В Великих Луках полицией по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержана женщина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в Великих Луках ночью 8 января в больницу с колото-резаной раной был госпитализирован 30-летний гражданин. Установлено, что в доме по улице Винатовского в ходе распития спиртного и произошедшей ссоры ножевое ранение потерпевшему нанесла ранее судимая горожанка, 1983 года рождения.

В результате предпринятых полицией мер подозреваемая была в кратчайшие сроки установлена. В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
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