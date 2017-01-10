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В Бежаницах открыли хоккейную площадку
10 Января 2017 - 12:58Главная → Хроника дня
В поселке Бежаницы 28 декабря сдан в эксплуатацию важный спортивный объект - хоккейная площадка. Торжественную церемонию открыл глава Бежаницкого района Сергей Михеев. В своем выступлении он отметил, что появилась эта площадка благодаря инициативе большого количества людей, которые приняли самое активное участие в ее сооружении. Районной и поселенческой администрациям оставалось только поддержать начинание, участвовать в софинансировании и решать проблемы, которые возникали при строительстве.
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