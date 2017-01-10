10 Января 2017
Псков
-0 .. -11 °C
Великие Луки
-6 .. -8 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Льготные проездные в Пскове подорожали

10 Января 2017 - 09:39
Главная → Хроника дня
С 1 января в Пскове изменилась стоимость месячных проездных билетов для льготников - до 650 рублей. Стоимость остальных проездных билетов осталось прежней: месячный проездной для школьников – 600 рублей, для студентов псковских вузов дневной формы обучения, а также для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России – 650 рублей, проездной для граждан – 850 рублей, для организаций – 950 рублей. Цена разового проезда осталась 20 рублей.
 

Читайте также

Когда проездные билеты станут электронными и почему рост цен за проезд неизбежен. Подробности предстоящей модернизации автобусного сообщения «Псковской правде» рассказал генеральный директор ГП ПО «Псковпассажиравторанс» Александр Гизбрехт.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолёта
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 4 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50