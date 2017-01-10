Псков приобрел сцену за три миллиона рублей

Средства на покупку появились от продажи Дома кузнеца на ул. Воеводы Шуйского.



Новая сцена обошлась Городскому парку культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, в ведении которого находился дом на улице Воеводы Шуйского, почти в три миллиона рублей. Город давно нуждался в сцене, актуальность покупки стала очевидна в преддверии Международных Ганзейских дней, которые пройдут в 2019 году. Новая сцена уже использовалась несколько раз, но на празднике в новогоднюю ночь на Октябрьской площади была установлена впервые. До этого приходилось арендовать сцену то в Петербурге, то в Новгороде.