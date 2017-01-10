У нового перинатального центра будет своя эмблема

Строительная готовность нового перинатального центра в Пскове оценивается в 100 %. Тепловой контур здания полностью закрыт, две недели назад подключено отопление. Выполнены работы по устройству индивидуального теплового узла, практически закончена вентиляционная система. В настоящее время идут внутренние работы, в них занято 140 человек.



В технических помещениях перинатального центра проводится чистовая отделка, частично поставлено необходимое оборудование и начинается его монтаж.



В ближайшее время будут полностью завершены все инженерные сети, в начале мая подрядчик планирует приступить к благоустройству территории.



Пока остается нерешенным вопрос стыковки нового здания перинатального центра с действующим роддомом, который впоследствии будет использоваться в качестве дневного стационара.



В ходе осмотра стройплощадки губернатор Андрей Турчак обсудил со строителями и эскизы эмблемы перинатального центра, а также место для ее размещения на главном фасаде здания. Губернатор посоветовал привлечь к разработке эмблемы профессионального дизайнера.

Кстати Сдача объекта намечена на лето 2017 года. Комплекс рассчитан на 110 коек, 40 из которых будут размещены в послеродовых палатах. В центре будет открыто 7 родильных залов, в том числе отдельный для ВИЧ-инфицированных женщин, а также две реанимации — для рожениц и новорожденных.