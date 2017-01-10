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Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду
10 Января 2017 - 11:09Главная → Хроника дня
Сильных морозов в ближайшие дни (к примеру, московских, которые побили рекорд последних 120 лет - на ВДНХ столбик термометра опустился до -29,9 градуса, а в области до -33,4 градуса) не ожидается, а температура воздуха днем даже будет приближаться к нулю. Такую погоду прогнозирует начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
- Морозы будут ослабевать, - сообщила Тала Нещадимова. - В среду прогнозируем потепление: ночные температуры в пределах -2…-7, дневные температуры - около нуля.
Также ожидаются осадки: сначала в виде снега, затем - в виде мокрого снега.
- Погода все-таки опять изменит свой характер, будет теплее. Но нельзя сказать, что станет комфортнее, потому что это потепление будет сопровождаться усилением ветра, - отметила наша собеседница.
Тала Нещадимова отмечает, что в дальнейшем снова возможно понижение температуры, но насколько оно будет интенсивным, пока предположить сложно.
- Морозы будут ослабевать, - сообщила Тала Нещадимова. - В среду прогнозируем потепление: ночные температуры в пределах -2…-7, дневные температуры - около нуля.
Также ожидаются осадки: сначала в виде снега, затем - в виде мокрого снега.
- Погода все-таки опять изменит свой характер, будет теплее. Но нельзя сказать, что станет комфортнее, потому что это потепление будет сопровождаться усилением ветра, - отметила наша собеседница.
Тала Нещадимова отмечает, что в дальнейшем снова возможно понижение температуры, но насколько оно будет интенсивным, пока предположить сложно.
Комментарии: 2
Комментарии
Вася
10 Января 2017 - 12:23
Опять Гисметео прочитала и всем пересказывает.
Петя
10 Января 2017 - 17:09
А ты, Вася, читаешь Гисметео?. Тогда тебя надо вместо Талы.
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