Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду

Сильных морозов в ближайшие дни (к примеру, московских, которые побили рекорд последних 120 лет - на ВДНХ столбик термометра опустился до -29,9 градуса, а в области до -33,4 градуса) не ожидается, а температура воздуха днем даже будет приближаться к нулю. Такую погоду прогнозирует начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.- Морозы будут ослабевать, - сообщила Тала Нещадимова. - В среду прогнозируем потепление: ночные температуры в пределах -2…-7, дневные температуры - около нуля.Также ожидаются осадки: сначала в виде снега, затем - в виде мокрого снега.- Погода все-таки опять изменит свой характер, будет теплее. Но нельзя сказать, что станет комфортнее, потому что это потепление будет сопровождаться усилением ветра, - отметила наша собеседница.Тала Нещадимова отмечает, что в дальнейшем снова возможно понижение температуры, но насколько оно будет интенсивным, пока предположить сложно.