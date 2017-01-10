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Главный синоптик Псковской области обещает теплую, но не очень комфортную погоду

10 Января 2017 - 11:09
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Сильных морозов в ближайшие дни (к примеру, московских, которые побили рекорд последних 120 лет - на ВДНХ столбик термометра опустился до -29,9 градуса, а в области до -33,4 градуса) не ожидается, а температура воздуха днем даже будет приближаться к нулю. Такую погоду прогнозирует начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

- Морозы будут ослабевать, - сообщила Тала Нещадимова. -  В среду прогнозируем потепление: ночные температуры в пределах -2…-7,  дневные температуры - около нуля.

Также ожидаются осадки: сначала в виде снега, затем - в виде мокрого снега. 

- Погода все-таки опять изменит свой характер, будет теплее. Но нельзя сказать, что станет комфортнее, потому что это потепление будет сопровождаться усилением ветра, - отметила наша собеседница. 

Тала Нещадимова отмечает, что в дальнейшем снова возможно понижение температуры, но насколько оно будет интенсивным, пока предположить сложно.
Комментарии: 2
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Комментарии

Вася
10 Января 2017 - 12:23
Опять Гисметео прочитала и всем пересказывает.
Петя
10 Января 2017 - 17:09
А ты, Вася, читаешь Гисметео?. Тогда тебя надо вместо Талы.
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