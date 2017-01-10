2100 жалоб от горожан поступило в праздники

В период новогодних каникул на территории областного центра произошло чуть более 10 аварий в сфере ЖКХ: на сетях канализации, тепло- и водоснабжения. В ЕДДС Пскова поступило в общей сложности 2100 звонков, что не превышает аналогичного показателя прошлых лет. Глава администрации Пскова Игорь Калашников положительно оценил работу дежурных и аварийных служб, отметив, что «благодаря слаженной работе аварии были ликвидированы своевременно, что не привело к чрезвычайным ситуациям».