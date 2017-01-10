На псковских трассах развернули пункты обогрева

Палатки с мебелью для отдыха, одеялами и питьевой водой, где водители могут согреться, зарядить мобильные устройства и выпить горячего чая, появились на федеральной трассе.В целях готовности к ликвидации последствий ЧС на автодорогах Псковской области от Главного управления МЧС России по региону и подчиненных подразделений развернуты мобильные пункты обогрева. Они работают на 270-м километре федеральной трассы Р-23 (М-20) и 11-м километре автодороги 58к-96 (Псков – Краколье).В пресс-службе напомнили, что при возникновении внештатной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.