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На псковских трассах развернули пункты обогрева

10 Января 2017 - 09:59
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Палатки с мебелью для отдыха, одеялами и питьевой водой, где водители могут согреться, зарядить мобильные устройства и выпить горячего чая, появились на федеральной трассе. 


В целях готовности к ликвидации последствий ЧС на автодорогах Псковской области от Главного управления МЧС России по региону и подчиненных подразделений развернуты мобильные пункты обогрева. Они работают на 270-м километре федеральной трассы Р-23 (М-20) и 11-м километре автодороги 58к-96 (Псков – Краколье).  

В пресс-службе напомнили, что при возникновении внештатной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
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