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В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий

10 Января 2017 - 09:31
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7 января, в день Рождества Христова, в Пушкинских Горах в Свято-Успенском Святогорском монастыре на 89-м году жизни скончался схиархимандрит Мартирий (Насонов) – в миру Василий Васильевич Насонов. В этот день братия обители совершила литию над телом новопреставленного старца в его келье в Пушкинских Горах и начала чтение Евангелия. 8 января гроб с телом усопшего доставили в храм Преображения Господня в село Вехно Новоржевского района, где утром 9 января настоятель храма иерей Сергий Поковба совершил Божественную литургию. 

Отпевание и погребение схиархимандрита Мартирия состоялось 9 января в 15:00 в храме Преображения Господня села Вехно. Возглавил богослужение управляющий Великолукской епархией, епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников).
 

Досье «ПП»

Василий Васильевич Насонов родился в 1928 году. В возрасте 45 лет, в 1973 году, на основании указа Митрополита Псковского и Порховского Иоанна (Разумова) бывший насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Василид (Насонов) был назначен настоятелем храма Преображения Господня села Вехно Новоржевского района, где и прослужил более 40 лет.

15 ноября 2016 года, в день памяти Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери, мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония и иже с ними, в Пушкинских Горах  епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил схимнический постриг архимандрита Василида (Насонова) с именем Мартирий в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского.
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