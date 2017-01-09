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Псковским автомобилистам раздали необычные пирожные

09 Января 2017 - 12:43
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Сотрудники Госавтоинспекции, общественники и местные кондитеры поздравили пешеходов и водителей с новогодними праздниками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.


Мероприятие по профилактике наездов на пешеходов прошло на самых оживленных улицах города Острова, вблизи пешеходных переходов. Инициаторами его стали дорожные полицейские, общественники и городские кондитеры.

Выйдя на оживленные улицы, участники этой акции вручали взрослым и юным горожанам, переходящим дорогу в соответствии с требованиями безопасности, вкусные угощения. В свою очередь, нарушителей Правил дорожного движения – ждал серьезный разговор с сотрудниками ГИБДД.


Необычная акция вызвала живой отклик у местных жителей. Водители, проезжая мимо, приветствовали участников необычной акции звуковым сигналом, а пешеходы, перейдя дорогу и получив сладкий подарок, делали селфи на память с организаторами и автоинспекторами.

Таким способом, представители ГИБДД напомнили всем участникам дорожного движения о правилах безопасного перехода проезжей части, а также о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов.
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