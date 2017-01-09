Псковские спасатели дежурят на водоемах области

Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоёмах и предупреждению рыбаков в праздничные дни работали в населённых пунктах Неёлово и Солоново Псковского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС, за время новогодних каникул об опасности выхода на лёд было предупреждено 775 человек на 295 единицах техники.



В соответствии с Распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД Управления МВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населённых пунктах Неёлово и Солоново. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.



В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд они обязаны. Так, сотрудники МЧС доводили до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете выхода на лёд. Всего за время новогодних каникул об опасности выхода на лёд было предупреждено 775 человек на 295 единицах техники.