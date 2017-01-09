В Острове и Красногородске поймали водителей, повторно севших пьяными за руль

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Красногородске и Острове установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



В Красногородске 6 января у дома по улице Велейской полицейские остановили автомашину «Дачия», за рулем которой находился нетрезвый 26-летний гражданин.



В Острове 8 января по улице Карла Маркса на автомобиле «Дэу» двигался 26-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.



В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.