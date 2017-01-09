Тест: Псковичам предлагают проверить знание русской литературы

Театрально-концертная дирекция Псковской области разработала тест, который позволит определить, насколько хорошо вы знаете русскую литературу.- Наш тест – это не только отличный способ устроить самопроверку, но и узнать что-то новое. Произведения русской литературы, собранные в этом тесте, нередко экранизируют и создают на их основе театральные постановки, - сообщают авторы. - Пройдя тест, вы узнаете о необычных спектаклях и самых громких премьерах последних лет, в основу которых вошли эти рассказы, романы и сказки.