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Кассы Псковского драмтеатра переходят на обычный режим работы

09 Января 2017 - 10:09
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С 9 января кассы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина возобновляют работу в обычном режиме. 

Касса в здании театра по адресу: ул. Пушкина, д.13 работает с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00).

Касса в гипермаркете «Империал» работает с 11.30 до 20.00 (без обеда). 


- Дорогие зрители, чтобы посетить любой спектакль театра, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону (8112) 72-80-22. Эта услуга также распространяется на билеты на XXIV Пушкинский театральный фестиваль, - сообщает пресс-служба театра.

Подробную январскую афишу можно посмотреть здесь.
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