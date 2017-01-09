Кассы Псковского драмтеатра переходят на обычный режим работы
09 Января 2017 - 10:09Главная → Хроника дня
С 9 января кассы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина возобновляют работу в обычном режиме.
Касса в здании театра по адресу: ул. Пушкина, д.13 работает с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00).
Касса в гипермаркете «Империал» работает с 11.30 до 20.00 (без обеда).
- Дорогие зрители, чтобы посетить любой спектакль театра, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону (8112) 72-80-22. Эта услуга также распространяется на билеты на XXIV Пушкинский театральный фестиваль, - сообщает пресс-служба театра.
Подробную январскую афишу можно посмотреть здесь.
Касса в здании театра по адресу: ул. Пушкина, д.13 работает с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00).
Касса в гипермаркете «Империал» работает с 11.30 до 20.00 (без обеда).
- Дорогие зрители, чтобы посетить любой спектакль театра, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону (8112) 72-80-22. Эта услуга также распространяется на билеты на XXIV Пушкинский театральный фестиваль, - сообщает пресс-служба театра.
Подробную январскую афишу можно посмотреть здесь.
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Хроника дня
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