Пропал человек: куда звонить и куда обращаться?

Что делать, если пропал ваш близкий человек

Псковская полиция напоминает гражданам алгоритм действий в случае исчезновения человека. Информация о безвестном исчезновении человека может быть передана в полицию по телефону. Оператор дежурной смены по телефону 02 обязан принять сообщение или, по просьбе звонящего, назвать телефон дежурной части ближайшего территориального ОВД.

Дежурным категорически запрещено отказывать в приеме заявлений об исчезновении человека – независимо от продолжительности его отсутствия и места предполагаемого исчезновения.

Гражданину, заявляющему о пропаже родственника, необходимо:

иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также документы, содержащие сведения о пропавшем человеке;

вспомнить особые приметы пропавшего человека (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм, могущих вызвать потерю памяти), сведения о зубном аппарате (отсутствие зубов, наличие вставных зубов, съемных протезов), наличие тех или иных хронических заболеваний. Желательно знать, в какой поликлинике и у какого врача лечился пропавший;

вспомнить, в какой одежде находился разыскиваемый, а также какие вещи были с собой у него (сумка, портфель, зонт, очки, бумажник, ключи, часы, телефон, документы, удостоверяющие личность, и др.).

Кроме того, желательно располагать информацией о круге общения пропавшего человека, о характере взаимоотношений. И особенно – о наличии конфликтных ситуаций, долговых обязательств, фактах невозвращения денежных средств, распоряжения недвижимостью, ведущихся споров по установлению права собственности.

Как убеждает практика, всегда следует носить при себе документы, удостоверяющие личность. Это помогает не только при общении на улице с полицейским патрулем. Бывает, что человек попадает в больницу без сознания. Случается, теряет память. Максимально быстро установить связь с родственниками помогут в первую очередь имеющиеся у него документы.

Родителям важно постоянно обучать детей поведению в нестандартных ситуациях. Запрещайте им контактировать с малознакомыми людьми, сделайте так, чтобы каждый факт обращения к вашему ребенку неизвестного человека стал вам известен.

Объясните родственникам, особенно несовершеннолетним, почему вы всегда хотите знать, куда, с кем, каким маршрутом и по каким делам они направились. Это не слежка – это проявление обеспокоенности за их безопасность! Задавая такие вопросы, вы вовсе не ограничиваете их свободу, а лишь контролируете ситуацию, что позволяет вам знать, где кого искать в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Поэтому пусть станет непреложным правилом для всех без исключения членов вашей семьи сообщать остальным о цели ухода из дома и примерном времени возвращения.